Жители Поливановки мечтают засадить поселок жасмином и сиренью

В Поливановке предложено высаживать сирень Фото: Екатерина Семенова

Жители поселка Поливановка в Ленинском районе Саратова решили взять озеленение в свои руки.

Обсуждение ведется в местной группе в соцсети.

Тема была поднята после информации, что для реконструкции трамвайных путей маршрутов №4 и 6 будут вырублены деревья. Хотя пока нет точных данных, жители считают, что следует самим заняться высадкой деревьев.

Многие склоняются к тому, что следовало бы высадить каштаны. Одна из жительниц готова накопать саженцев, когда они прорастут у нее на участке. Она же может поделиться абрикосами, которые можно высадить у детской площадки.

Еще одна местная жительница предлагает высадить махровую сирень и жасмин. Ее идея уже понравилась соседям.

Кроме того, на кольце трамвая горожане хотели бы видеть ель.

- Я бы елку где-то уже полувзрослую поискал и в центре кольца трамвая посадить, а то убогий пустырь какой-то. И на Новый год там наряжать – считает один из участников обсуждения. Впрочем, он оговорился, что не уверен, можно ли что-то сажать в трамвайном кольце.

Среди других предложений: липа, можжевельник, береза, клен, пирамидальный тополь, катальпа.

Жители готовы заниматься озеленением своего поселка Фото: Екатерина Семенова

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.