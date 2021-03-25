Назначен первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области

Кадровое назначение в Минтрансе Саратовской области Фото: Ольга Симонова

Назначен первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, им стал Алексей Быков. Соответствующее распоряжение главы региона уже подписано.

Ранее Алексей Быков работал в ГКУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» в должности начальника управления строительства, ремонта и эксплуатации дорог.

В Минтрансе пояснили, что Быков будет курировать сферу дорожного хозяйства.

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