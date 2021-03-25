Володин пожаловался, что во время визитов в Саратовскую область его не кормят

Вячеслав Володин посетил Красноармейск и пообщался с жителями

На встрече с жителями в Красноармейске Саратовской области председатель Государственной думы Вячеслав Володин в шутку пожаловался, что власть его эксплуатирует, но даже не кормит.

- Вы даже не кормите меня. Ну ладно, меня не кормите, но вот коллега приехал. Он смотрит на это и говорит: «Здесь даже не кормят». Так работаем, — сказал он.

При этом спикер ГД отметил, что его идеи активно эксплуатируются.

Вячеслава Володина во время визита в Саратовскую область сопровождает первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Виктор Кидяев.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.