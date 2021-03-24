Два грузовика и легковушка столкнулись под Саратовом

ДТП произошло на трассе под Саратовом
Фото: ГИБДД по Саратовской области
На трассе под Саратовом вечером 24 марта столкнулись три автомобиля.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, это легковушка Kia Sorento, и два грузовика: Renault Premium и Volvo. Оба с полуприцепами.
В аварию попали два грузовых и один легковой автомобиль
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Пострадал водитель Renault Premium, 53-летний мужчина. Его госпитализировали на скорой помощи в реанимацию.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.
Водитель фуры был госпитализирован в реанимацию
Фото: ГИБДД по Саратовской области
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