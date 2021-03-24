Два грузовика и легковушка столкнулись под Саратовом

ДТП произошло на трассе под Саратовом Фото: ГИБДД по Саратовской области

На трассе под Саратовом вечером 24 марта столкнулись три автомобиля.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, это легковушка Kia Sorento, и два грузовика: Renault Premium и Volvo. Оба с полуприцепами.

В аварию попали два грузовых и один легковой автомобиль Фото: ГИБДД по Саратовской области

Пострадал водитель Renault Premium, 53-летний мужчина. Его госпитализировали на скорой помощи в реанимацию.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Водитель фуры был госпитализирован в реанимацию Фото: ГИБДД по Саратовской области

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