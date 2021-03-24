В Саратовской области депутата обвиняют в смертельном наезде на пенсионерку

В Петровске Саратовской области 62-летнего местного жителя обвиняют в смертельном ДТП.

- По данным следствия, днем 10 августа 2020 года на перекрестке улиц Кирова и Советская водитель Infiniti QX80 сбил 68-летнюю женщину на пешеходном переходе, а затем уехал. Достоверно установить, кто управлял автомобилем, на первоначальном этапе не удалось, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Следственном комитете.

Пенсионерку доставили в больницу, но он там в тот же день скончалась.

Следователи СК поэтапно восстановили картину событий, опросили свидетелей, собрали доказательства причастности конкретного лица к совершению смертельного наезда.

По данным «КП-Саратов», вину вменяют депутату МО город Петровск Петровского муниципального района Саратовской области Арутюну Акопяну.

Расследование продолжается.

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