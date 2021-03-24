В Саратове водитель Ford Fusion отправил в больницу мужчину из ВАЗа

Водитель ВАЗ-2105 попал в больницу
Фото: ГИБДД по Саратову
В Заводском районе Саратова вчера вечером, 23 марта, произошла авария на Большой Лесопарковой, 1.
- В 20:15 35-летний водитель Ford Fusion врезался в ВАЗ-2105, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.
Ford Fusion врезался в ВАЗ
Фото: ГИБДД по Саратову
С травмами в больницу отвезли 29-летнего водителя отечественного авто.
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