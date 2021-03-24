В Саратове водитель Ford Fusion отправил в больницу мужчину из ВАЗа

Водитель ВАЗ-2105 попал в больницу Фото: ГИБДД по Саратову

В Заводском районе Саратова вчера вечером, 23 марта, произошла авария на Большой Лесопарковой, 1.

- В 20:15 35-летний водитель Ford Fusion врезался в ВАЗ-2105, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

Ford Fusion врезался в ВАЗ Фото: ГИБДД по Саратову

С травмами в больницу отвезли 29-летнего водителя отечественного авто.

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