В Вольске мужчина занялся сексом с 13-летней и пожалел об этом

В Вольске 23-летнего парня будут судить за секс с несовершеннолетней.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, на момент интима девочке было 13 лет.

Это произошло в конце октября 2020 года. Молодой человек вступил в половую связь со своей приятельницей. Однако их отношения раскрылись, когда девочку обследовали в больнице. Медики сообщили о случившемся в полицию.

Следователи сумели найти доказательства преступления юноши. Свою вину он признал и раскаялся.

Дело направлено в суд. Парню грозит до 10 лет лишения свободы.

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