В Саратове женщина торговала алкоголем с запредельным содержанием метанола

В Октябрьском районе Саратова 57-летней женщине ограничили свободу на полгода.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, ее признали виновной в торговле опасным алкоголем.

Оказалось, что в начале ноября прошлого года женщина купила на Сенном рынке спирт. После этого она начала его разбавлять водой и продавать у себя дома.

Эксперты проверили алкоголь и выяснилось, что содержание метанола там в 100 раз превышает предельно допустимое значение.

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