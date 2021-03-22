В Саратове служба благоустройства и СГЭТ загрязняли воздух

В Октябрьском районе Саратова предприятия отравляли атмосферный воздух.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, нарушения были выявлены в филиале АО «Юнис», МБУ «Служба благоустройства города» и МУПП «СГЭТ».

Оказалось, что на этих предприятиях в рейс выпускали транспортные средства, выбросы которого не соответствовали нормативам.

В адрес предприятий были внесены представления. Они рассмотрены и удовлетворены.

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