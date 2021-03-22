В Саратове мужчина попал под поезд и погиб

На станции Саратов-3 в Заводском районе сегодня, 22 марта, мужчину насмерть переехало поездом.
- Бригада выезжала на место, — сообщили «КП-Саратов» в Центре медицины катастроф.
Прибывшие врачи констатировали смерть мужчины, которому на вид около 55–60 лет. Личность устанавливается.
Также на месте работают следователи.
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