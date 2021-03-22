В Саратове мужчина попал под поезд и погиб

На станции Саратов-3 в Заводском районе сегодня, 22 марта, мужчину насмерть переехало поездом.

- Бригада выезжала на место, — сообщили «КП-Саратов» в Центре медицины катастроф.

Прибывшие врачи констатировали смерть мужчины, которому на вид около 55–60 лет. Личность устанавливается.

Также на месте работают следователи.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.