Приставы опечатали ТЦ «Покровск» в Энгельсе

Приставы опечатали торговый центр «Покровск» в Энгельсе.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, таким образом было фактически исполнено решение суда о приостановке деятельности рынка.

Дело в том, что рынок находится слишком близко от АЗС «Онтарио» — менее чем в 25 метрах, что нарушает требования законодательства о безопасности посетителей.

Собственники ТЦ «Покровск» добровольно не устранили нарушения. Для этого прокуратура Энгельса обратилась в суд, который вынес соответствующее решение. Предприниматели попытались его обжаловать, но безуспешно. И вот сейчас решение вступило в законную силу.

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