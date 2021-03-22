В психбольницу Саратова подарили Священное Писание

Священное Писание было передано главврачу больницы. Фото саратовской епархии

В саратовскую областную психиатрическую больницу имени святой Софии поступили священные книги.

Как сообщили «КП-Саратов» в епархии, экземпляры Святого Евангелия передал главному врачу Ирине Болмосовой передал священник Димитрий Никитин.

В отделения и библиотеку психиатрической больницы поступят 15 экземпляров.

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