В Ртищеве мужчина зарезал собутыльника через 15 дней после выхода из колонии

В Ртищеве Саратовской области в суд направлено уголовное дело в отношении ранее судимого 42-летнего местного жителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, на этот раз его обвиняют в убийстве.

Следствие считает, что 31 декабря 2020 год он вышел из заключения и заглянул в гости к знакомой на улицу Ленинградская. Женщина с сожителям разрешили ему остаться на какое-то время.

В ночь на 15 января к ним зашел еще один гость, и все вместе они устроили застолье. Постояльцу не понравилось, что пришедший оказывает хозяйке знаки внимания, он начал его выгонять, но нарвался на грубость. Тогда мужчина схватил нож и одарил соперника в живот. После этого он сбежал, а раненый вскоре скончался. Причиной смерти стали повреждения внутренних органов и потеря крови.

Свою вину мужчина признал и был арестован.

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