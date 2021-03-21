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Вчера, 20 марта, в Хвалынске прошло закрытие горнолыжного сезона.

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Флешмоб «Голый спуск» собрал несколько сотен человек. Отметим, что мероприятие проводится с 2015 года.

Фото: парк-отель «Хвалынский»

Присутствующие нарядились в костюмы, а некоторые спускались прямо в купальниках.

Отдыху способствовала и погода — температура воздуха была около нуля.

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