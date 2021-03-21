Житель Вольского района ответит за фиктивную прописку 20 иностранцев
Жителя села Междуречье подозревают в фиктивной регистрации и постановке на миграционный учет 20 иностранцев.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, действия правонарушителя выявила полиция.
После проверки на него завели уголовные дела по двум статьям УК РФ — 322.2 и 322.3.
Гражданина отпустили под подписку о невыезде.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.