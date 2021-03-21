Житель Вольского района ответит за фиктивную прописку 20 иностранцев

Жителя села Междуречье подозревают в фиктивной регистрации и постановке на миграционный учет 20 иностранцев.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, действия правонарушителя выявила полиция.

После проверки на него завели уголовные дела по двум статьям УК РФ — 322.2 и 322.3.

Гражданина отпустили под подписку о невыезде.

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