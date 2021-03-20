В субботу в Саратове будет туман и ветер

В Саратовской области суббота, 20 марта, будет облачной.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МС региона, местами ожидается туман с видимостью 500-1000 метров.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 м/с, а при порывах – до 14 м/с.

Осадки маловероятны.

Столбик термометра покажет днем до -2 до +3 градусов. Год назад было уже до +12 градусов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.