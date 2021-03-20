В субботу в Саратове будет туман и ветер

В Саратовской области суббота, 20 марта, будет облачной.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МС региона, местами ожидается туман с видимостью 500-1000 метров.
Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 м/с, а при порывах – до 14 м/с.
Осадки маловероятны.
Столбик термометра покажет днем до -2 до +3 градусов. Год назад было уже до +12 градусов.
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