Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Саратов
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Саратов
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество19 марта 2021 14:59

В Парке Победы не будут строить детскую железную дорогу

Такого проекта нет в концепции развития Саратова
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
КомментироватьОставить комментарий

В Парке Победы в Саратове не планируют строить детскую железную дорогу.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», с таким заявлением выступил глава города Михаил Исаев в парке «Россия – моя история», где 19 марта состоялось подведение итогов международного конкурса архитектурных проектов.

- Не видим такого в проектах развития. Решать вам, горожанам и власти, но мы в своих проектах железной дороги не видим, – подтвердили его позицию победители конкурса.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.