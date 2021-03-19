В Парке Победы не будут строить детскую железную дорогу

В Парке Победы в Саратове не планируют строить детскую железную дорогу.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», с таким заявлением выступил глава города Михаил Исаев в парке «Россия – моя история», где 19 марта состоялось подведение итогов международного конкурса архитектурных проектов.

- Не видим такого в проектах развития. Решать вам, горожанам и власти, но мы в своих проектах железной дороги не видим, – подтвердили его позицию победители конкурса.

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