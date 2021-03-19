Кроссоверам из Поднебесной — зеленый свет

Гостей встречали облаченные в восточные платья девушки из модельного агентства

В минувшую субботу на площадке автосалона в Энгельсе, ранее известного под названием Ford Centr Pokrovsk, прошла презентация внедорожников модельного ряда GAC Motor и Changan. Эти автомобили принадлежат к числу наиболее известных брендов Китая.

Продукция автомобильной индустрии этой страны стремительно завоевывает российский рынок. Здесь ничего удивительного: совершивший гигантский шаг вперед в развитии технологий и цифровизации, Китай стал конкурентоспособным в самых разных сферах. Летом прошлого года в нашем регионе открыт дилерский центр, напрямую работающий с производителями автомашин двух названных марок. Жители Саратовской области могут приобретать кроссоверы, которые по своему качеству и внешнему виду нисколько не уступают лучшим мировым образцам в автомобилестроении.

Гостей «разогревал» ансамбль казачьей песни «Атаман» из Ровенского района

«Китайцы» по лояльным расценкам

Управляющий директор ООО «Автогалерея» Артем Коновалов рассказал, почему выбор пал в пользу идеи продвигать на местном рынке изделия китайского автопрома.

- Место, где базируемся, широко известно среди автовладельцев, - подчеркнул он. - Поэтому инвесторы решили выкупить здание, которым владели три собственника, и все площади, где располагается автосалон, так как вести бизнес и выплачивать за здание аренду было бы накладно. В настоящее время штат составляет 40 сотрудников. Думается, это временно. При развитии, что ожидается в работе с китайскими брендами, скорее всего, количество рабочих мест приблизится к ста. Обсуждая вопрос о том, на какую автомобильную фирму ставить, исходили из двух ключевых условий - чтобы этот бренд еще не был массово представлен в Саратовской области и, разумеется, чтобы качество изделий отвечало запросам аудитории, пользующейся услугами дилерского центра. Иными словами, речь шла о продукции, которую не зазорно рекомендовать людям, знающим толк в автомобилях класса Luxe, Prestige и Premium.

Основное возражение со стороны клиентов было вызвано той негативной репутацией, которая сложилась при первом заходе китайских автомобилей на российский рынок. Те образцы имели существенные изъяны - «цвели» кузовы, не отличались надежностью отдельные узлы, включая сам каркас. Однако теперь довод о невысоком качестве такой продукции ощущается как миф, во многом развеянный усилиями руководства автосалона в Энгельсе. Прежде чем заключить дилерские соглашения, сотрудники ООО «Автогалерея», побывав на заводе-изготовителе в Гуанчжоу, детально ознакомились с моделями и производственным процессом на конвейере. Доверие к брендам GAC Motor и Changan, в принципе, обусловлено тем, что выпуском машин заняты госкомпании с большими амбициями и серьезным опытом в автомобилестроении. В Китае действует правило: не менее 50 процентов акций на предприятиях, ставших крупными игроками в автомобильной индустрии страны, принадлежат государству. На этих заводах выполняют сборку машин фирм Toyota, Jeep, Ford, Peugeot, Citroen, Mazda. Полученный в таком качестве багаж знаний и навыков стал предпосылкой создания самостоятельных брендов.

- Покупатели буквально сразу подтвердили: наши рекомендации полностью совпали с ожиданиями, - сообщил управляющий директор энгельсского автосалона. - Легковые машины этого класса в России особенно востребованы, так как наряду с высокой комфортабельностью имеют повышенную проходимость при бездорожье. Changan уже достаточно давно известен у нас - с 2013 года. Проездив на таком кроссовере пять лет - в течение гарантийного срока, владельцы заявляют о желании вновь купить автомобиль той же марки, поскольку он полностью устраивает. Дилерская сеть GAC Motor появилась в нашей стране в конце 2019-го. В Нижнем Поволжье мы единственные, кто продает машины этого производителя. К нам обращаются из других областей. Внимание вызвано в немалой степени тем, что набор опций «китайцев» такой же, как в автомобилях американского, европейского и японского производства, а цена гораздо меньше. Позиционируя автопром Китая, даем прогноз: в ближайшие два-три года уровень цен на автомобили Поднебесной будет привлекательным. Купив новую машину, можно рассчитывать, что, по мере изменения курса валют и расценок в этом сегменте товаров, через несколько лет удастся продать ее, ничего не потеряв из первоначально затраченной суммы. Приобретение китайского внедорожника стало выгодной инвестицией, что редко бывает при владении автомобилем.

«Быстро разгоняется, плавно тормозит, хорошо управляемый»

Несмотря на холодную, ветреную погоду, интерес к мероприятию в автосалоне, фасад которого теперь украшен логотипом GAC Motor, проявили многие - давние клиенты и те, кто, вероятно, пополнит их ряды. Тут были представлены 5- и 7-местные автомобили названных китайских брендов. Для иных посетителей экспозиция этих образцов автопрома оказалась «началом новой жизни в мире высоких технологий», если цитировать рекламный проспект, предназначенный участникам выставки. В тот день было заключено несколько сделок с покупателями. А кто-то лишь спланировал подобный шаг, совершив тест-драйв, то есть прокатившись на внедорожнике по улицам и федеральной автотрассе или просто посидев в элегантном салоне внедорожника за рулем с отделкой из натуральной кожи.

- Автомобиль начинен многофункциональной электроникой, непринужденно движется по шоссе, быстро разгоняется, плавно тормозит, на любой скорости хорошо управляем, - высказал мнение владелец такого кроссовера, житель села Луговское Ровенского района Сергей Сараев. - Бригадир сельхозпредприятия, много езжу по проселочным дорогам. На этой машине, купленной в августе прошлого года, прошел 7 тысяч километров. Никаких нареканий. А ведь я водитель разборчивый, с 20-летним стажем.

Не скучали даже те, кто посетил презентацию ради любопытства. Сама обстановка тут располагала к приподнятому настроению. Гостей встречали облаченные в восточные платья девушки из модельного агентства, «разогревал» ансамбль казачьей песни «Атаман» под руководством преподавателя из филиала детской школы искусств в Луговском, потомственного казака Виктора Пономарева. Всех желающих угощали блинами и другими яствами из полевой кухни, согласно традиции проводов зимы.

- Выдался праздник с теплой атмосферой, - считает ведущая развлекательной программы на мероприятии Рануш Авоян - тележурналистка, диктор, чтец литературных произведений. - В автосалоне приготовили сюрпризы. Например, в качестве призов разыгрывались кепки с логотипом фирмы, сертификаты на 3 тысячи рублей и специальное предложение от завода-изготовителя, суть которого не буду раскрывать. Скажу одно: такой бонус - большая удача. И она досталась настоящему счастливцу.