Саратовец соблазнился сахаром по 41 рублю за килограмм и перевел мошенникам больше 100 тысяч рублей

Мошенники обманули 56-летнего саратовца, который захотел купить 2,5 тонны сахара.

- В Заводской отдел полиции обратился мужчина. Он нашел объявление в интернете о продаже сахара по цене 41 рубль за килограмм, связался с продавцом и перевел 102 515 рублей, но товара не дождался, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.

Также в Кировском районе обманули 44-летнего местного жителя. Он на сайте пассажирских перевозок решил оформить поездку в Пензу, перешел по ссылке и заполнил данные карты, а потом обнаружил списание 245 тыс. рублей.

Правоохранители возбудили уголовные дела.

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