Саратовские кванторианцы узнали о способах очистки воды

Кванторианцы узнали о способах очистки воды. Фото министерства образования Саратовской области
В Саратовской области продолжает работу детский технопарк «Кванториум».
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования области, очередной этап межрегионального проекта по фиторемедиации прошел в Петровске.
Юные саратовцы встретились с представителями ООО «НПО Технокомплекс», занимающимися очисткой технической вод. Также они приняли участие в круглом столе «Современные методы очистки воды» в Петровском филиале СГТУ. Им удалось пообщаться с руководителями производственных предприятий и специалистами по очистке воды. Кроме того, онлайн присоединились кванторианцы из Череповца.
- Кванторианцы задавали много вопросов, в том числе по утилизации отработавших фильтрующих материалов и их безопасности для человека и окружающей среды, поучаствовали в экспериментах по измерению жесткости и количества содержания солей в водопроводной и бутилированной воде, — рассказала педагог-наставник саратовского наноквантума Ольга Титоренко.
Особый интерес для ребят представила экскурсия на водоочистную станцию Петровска.
Следующим этапом проекта станет поездка в Волгоград. Там запланирована защита совместного проекта с участием представителей компании ПАО «Северсталь».
Напомним, детский технопарк «Кванториум» создан в 2019 году по нацпроекту «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В 2022 году по нацпроекту планируется открыть еще один стационарный технопарк.
Круглый стол прошел в филиале СГТУ. Фото министерства образования Саратовской области
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