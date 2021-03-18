Пожар в общежитии в Марксе унес жизнь мужчины

Пожар начался в общежитии Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Марксе на пожаре погиб мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, пожар произошел в общежитии на улице Ленина.

Возгорание квартиры на втором этаже заметили соседи. Они вызвали пожарных, которые после тушения вынесли тело 47-летнего хозяина.

Возгорание заметили соседи Фото: СУ СКР по Саратовской области

Эксперт не обнаружил на теле следов насильственной смерти. Предварительная версия — отравление продуктами горения.

Выдвинута версия возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

Начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Следователи начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

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