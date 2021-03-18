Пожар в общежитии в Марксе унес жизнь мужчины

Пожар начался в общежитии
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Марксе на пожаре погиб мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, пожар произошел в общежитии на улице Ленина.
Возгорание квартиры на втором этаже заметили соседи. Они вызвали пожарных, которые после тушения вынесли тело 47-летнего хозяина.
Возгорание заметили соседи
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Эксперт не обнаружил на теле следов насильственной смерти. Предварительная версия — отравление продуктами горения.
Выдвинута версия возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.
Начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Следователи начали проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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