За убитую самку лося в Хвалынске мужчину оштрафовали на 80 тысяч рублей

В Хвалынске мужчину оштрафовали за убитую самку лося.
- На территории национального парка «Хвалынский» 30-летний мужчина вел незаконную охоту, в результате которой погибло животное. Ущерб в результате преступления составил 80 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.
Прокурор в интересах министерства природных ресурсов и экологии РФ предъявил иск к виновнику о возмещении вреда. Суд удовлетворил требования.
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