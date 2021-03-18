За убитую самку лося в Хвалынске мужчину оштрафовали на 80 тысяч рублей

В Хвалынске мужчину оштрафовали за убитую самку лося.

- На территории национального парка «Хвалынский» 30-летний мужчина вел незаконную охоту, в результате которой погибло животное. Ущерб в результате преступления составил 80 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Прокурор в интересах министерства природных ресурсов и экологии РФ предъявил иск к виновнику о возмещении вреда. Суд удовлетворил требования.

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