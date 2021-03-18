Лишивший зрения мужчину саратовец отправился в колонию

В Кировском районе Саратова в декабре 2020 года осудили 27-летнего мужчину. Его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью.

- Вечером 10 мая 2020 года во дворе своего дома на улице Осипова он встретил знакомую, которую не пускал домой 39-летний сожитель. Для урегулирования конфликта мужчина поднялся в квартиру к обидчику, там они поругались. Злоумышленник ударил сожителя дамы в лицо, тот получил травму правого глаза и потерял зрение, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Суд отправил парня в колонию общего режима на год. Тот посчитал приговор суровым и подал апелляцию.

Судебная коллегия по уголовным делам Саратовского облсуда не стала смягчать наказание.

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