В селе Воронино под Саратовом дотла сгорел дом

Дом выгорел дотла Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня ночью, 18 марта, в селе Воронино Самойловского района сгорел дом.

- Сигнал о пожаре поступил в 01:27. На тушение выезжали два расчета, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.

Площадь пожара составила 78 кв. м Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Огнем был уничтожен частный деревянный дом на площади 78 кв. м. Предполагается, что возгорание произошло из-за несоблюдения правил устройства и эксплуатации летурно оборудования.

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