Ревнивая женщина забила соперницу черенком от швабры на улице Мясокомбинат под Энгельсом

Женщина забила соперницу на общей кухне Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсе Саратовской области вынесен приговор 35-летней ранее судимой женщине.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, ее признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти потерпевшей.

Преступление было совершено вечером 10 апреля 2020 года. На кухне общежития на улице Мясокомбинат поселка Приволжский разыгралась любовная драма. 35-летняя женщина приревновала своего сожителя к 48-летней соседке. Она избила соперницу руками и ногами, а также черенком от швабры.

Побои оказались слишком серьезными, и 13 апреля пострадавшая умерла в больнице. Эксперты установили, что причиной смерти стала тупая травма живота и груди с переломами ребер, разрывом селезенки и кровоизлиянием в брюшную полость.

Свою вину женщина не признала. Суд отправил ее в колонию общего режима на восемь лет. Приговор не вступил в законную силу.

Несмотря на непризнание подсудимой своей вины, суд счел полностью доказанным совершение ею инкриминируемого деяния.

Приговором суда ей назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Суд отправил женщину в колонию на восемь лет Фото: СУ СКР по Саратовской области

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