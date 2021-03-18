Пожарные выезжали тушить горящий пол на кухне в Балашове

На кухне горел пол
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
В Балашове Саратовской области сегодня ранним утром, 18 марта, пожарные выезжали на вызов в дом на улице Народа.
- На площади 1 кв. м горел пол на кухне. Предполагается, что это произошло из-за несоблюдения правил эксплуатации газового оборудования, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.
Пожарные ликвидировали пожар на кухне
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
На ликвидацию пожара в 05:43 выехали два расчета.
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