Пожарные выезжали тушить горящий пол на кухне в Балашове

На кухне горел пол Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Балашове Саратовской области сегодня ранним утром, 18 марта, пожарные выезжали на вызов в дом на улице Народа.

- На площади 1 кв. м горел пол на кухне. Предполагается, что это произошло из-за несоблюдения правил эксплуатации газового оборудования, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.

Пожарные ликвидировали пожар на кухне Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

На ликвидацию пожара в 05:43 выехали два расчета.

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