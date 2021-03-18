В саратовском дворе «Гранта» задним ходом сбила пенсионерку

Во дворе в Саратове автомобиль сбил пенсионерку Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Заводском районе Саратова вчера, 17 марта, автомобиль задним ходом сбил пенсионерку.

- Авария произошла во дворе на Ново-Астраханском шоссе, 39 в 17:40. 31-летний водитель «Лады Гранта» не увидел, что сзади идет человек и сбил его, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

Пострадавшую 72-летнюю женщину с травмами госпитализировали.

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