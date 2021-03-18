В саратовском дворе «Гранта» задним ходом сбила пенсионерку

Во дворе в Саратове автомобиль сбил пенсионерку
Фото: ГИБДД по Саратовской области
В Заводском районе Саратова вчера, 17 марта, автомобиль задним ходом сбил пенсионерку.
- Авария произошла во дворе на Ново-Астраханском шоссе, 39 в 17:40. 31-летний водитель «Лады Гранта» не увидел, что сзади идет человек и сбил его, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.
Пострадавшую 72-летнюю женщину с травмами госпитализировали.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.