В Саратовской области выросло число жалоб на интернет-торговлю

Наталья Полубатко рассказала о структуре жалоб на нарушения прав потребителей Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области за 2020 год снизилось число жалоб в Роспотребнадзор на нарушения прав потребителей.

Как рассказала на пресс-конференции в «Комсомольской правде» Наталья Полубатко, заместитель начальника отдела защиты прав потребителей Роспотребнадзора, сокращение произошло примерно на 27%.

При этом зафиксирован резкий рост жалоб на продажу товаров через интернет. По словам Натальи Полубатко, это можно объяснить увеличением популярности интернет-торговли в период ограничительных мер и самоизоляции.

Кроме того заметно выросло число жалоб на неоказанные туристические услуги. Если в 2019 году их число в структуре обращения составляло примерно 0,1%, то в 2020 — 5,8%. Наталья Полубатко отметила, что это связано с отменой многих туров из-за пандемии.

Большое число жалоб на нарушения прав потребителей в сфере выдачи кредитов. В связи с этим сейчас активно проводятся программы по повышению финансовой грамотности среди населения.

- Для того, чтобы составить обращение в Роспотребнадзор о нарушении прав, человеку вовсе не обязательно обращаться к профессиональным юристам и платить за это деньги. Заявления в органы государственной власти могут быть составлены в произвольной форме. Кроме того, иски о защите прав потребителей не облагаются государственной пошлиной, — отметила Наталья Полубатко.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.