Водителей школьных автобусов в Ивантеевском районе отправили на психиатрическую экспертизу

В Ивантеевском районе Саратовской области прокуратура нашла нарушения в перевозке детей школьными автобусами.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, в семи школах водители автобусов не проходили обязательное психиатрическое обследование.

- Указанные нарушения законодательства ставят под угрозу жизнь и здоровье обучающихся, а также нарушают права иных участников дорожного движения на безопасное передвижение, — отметили в прокуратуре.

Материалы были направлены в суд. Иски были удовлетворены, водителей направили на психиатрическую экспертизу за счет средств работодателя.

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