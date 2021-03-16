Нападения на работников «скорой»: У минздрава нет денег на охрану медиков

Работникам скорой помощи пока не могут обеспечить защиту Фото: Ольга Симонова

В Балашове пострадавшая после нападения девушка-фельдшер «скорой помощи» находится по-прежнему в удовлетворительном состоянии. Правоохранители проводят проверку. Об этом на заседании координационного совета по коронавирусу при губернаторе 16 марта заявил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

Подробностей нападения, а также официальных подробных комментариев по ситуации от правоохранителей по прежнему нет.

- Конечно, любая агрессия в адрес практически беззащитных врачей должны осуждаться обществом. И мы должны принять меры, чтобы этого не повторялось в дальнейшем, - заявил Костин.

Начальник управления местной Росгвардии Геннадий Макаров напомнил, что его силовики предлагали свои услуги в части вневедомственной охраны, и неоднократно. По его словам, систему Глонас, которая установлена в машинах «скорой помощи», можно подключить к пункту вневедомственной охраны.

- Тогда достаточно нажать кнопку - и сотрудники прибудут и окажут помощь, - заявил Макаров.

- 531 рубль 98 копеек в месяц оплата - уточнил он, не сказав за что именно - за одну машину «скорой» или за все.

Министр Олег Костин именно на это обратил внимание, бесплатно сама программа устанавливается, а обслуживание - не бесплатно, и «затраты будут колоссальные».

- У нас столько экипажей «скорой помощи» и все эти затраты лягут на систему ОМС исключительно за счет оплаты работников и оплаты медикаментов. Но мы подумаем, обязательно обсчитаем. Главное, чтобы машина силовиков приехала к самому конфликту, а не к его последствиям, - заметил министр здравоохранения.

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