В Саратовской области растет число заражений коронавирусом в транспорте и магазинах

Саратовцы все чаще заражаются коронавирусом в общественном транспорте Фото: Мария ЛЕНЦ

В Саратовской области из общего числа зараженных коронавирусом за последнюю неделю 11,2% - дети, 88,8% - взрослые.

Идет значительное снижение заболеваемости среди детей. У взрослых также снижение почти у по всем возрастам, но рост среди людей 54 года и старше. Поэтому выросло число тяжелых случаев - на 46%. Таких случаев было зарегистрировано 73 за неделю. Об этом на заседании координационного совета по коронавирусу при губернаторе 16 марта сообщила представитель Роспотребнадзора Галина Рахманова.

Она также отметила, что по месту инфицирования коронавирусом больше всего - в семье или близком окружении - до 41% случаев.

Но также зафиксирован рост числа случаев инфицирования в транспорте, магазинах и местах общего пользования. Нарушается социальная дистанция и правило обязательного ношения масок.

Рахманова также уточнила, что в 59,9% случаев коронавирус сопровождается пневмонией.

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