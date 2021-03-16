Радаев: Празднование 60-летия полета Юрия Гагарина в космос должно приобрести общероссийский масштаб

Валерий Радаев выступил на открытии Совета по науке и инновациям Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

На заседании Совета по науке и инновациям, который сегодня, 16 марта, проходит в парке «Россия – моя история», губернатор Валерий Радаев в приветственном слове остановился на необходимости достойно отпраздновать год 60-летия первого полета человека в космос.

- Для нас это, безусловно, центральное событие. И оно должно приобрести общероссийский масштаб. Ждем почетных гостей, готовимся к открытию первой очереди Парка покорителей космоса, идея создания которого принадлежит Вячеславу Викторовичу Володину.

Нужно соединить историческое событие, документальные материалы с научными достижениями области на современном этапе, перекинуть мост в будущее, – заявил Валерий Радаев.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.