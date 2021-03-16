16 ударов топором по голове: пьяный мужчина убил сожительницу в Саратове

Трагедия разыгралась в доме на улице Соколовая Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Кировском районе Саратовской области взят под стражу 43-летний мужчина, обвиняемый в убийстве сожительницы.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, трагедия разыгралась днем 9 марта в квартире дома на Соколовой.

По версии следствия, пьяный мужчина поссорился со своей 54-летней сожительницей. В качестве аргумента в споре он использовал топор и не менее 16 раз ударил женщину по голове, а потом еще по разным частям тела.

Пострадавшая скончалась на месте. Труп обнаружили прохожие.

Свою вину мужчина не признал и от дачи показаний отказался.

Обвиняемый был арестован Фото: СУ СКР по Саратовской области

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