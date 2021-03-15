Прокуратура: в Фонде помощи ветеранам спецназа в Саратове незаконно торговали пивом

В Саратове в помещении Фонда помощи ветеранам спецназа торговали пивом.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, договор об аренде помещения площадью 170 кв. метров на Усть-Курдюмской, 11а-5 был заключен между комитетом по управлению имуществом города и Фондом.

Льготный договор был составлен 1 декабря 2017 года на три года и предусматривал целевое использование под нужды Фонда. До этого, с 2010 года, заключался аналогичный договор с социальной организацией, которая впоследствии прекратила свое существование.

Однако оказалось, что все эти годы в здании располагался магазин ООО «Бирфест». Прокуратура считает, что все участники сделки заранее знали о нарушении и пошли на него сознательно. Тем самым коммерческая организация получила помещение в обход законодательства.

Сделка аренды была признана притворной. Суд обязал ООО «Бирфест» вернуть помещение комитету по управлению имуществом.

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