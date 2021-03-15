Денис Майданов готов стать депутатом Госдумы

Денис Майданов Фото: Александр Уриевский

Уроженец Балакова Саратовской области певец Денис Майданов намерен пойти на выборы в Государственную думу.

Его слова цитируют федеральные СМИ. Денис Майданов заявил о готовности баллотироваться от Одинцовского избирательного округа, где сам проживает.

- Это решение я принял в конце прошлого года, решил, что пришла пора не только словом, но и делом помочь своей стране, – заявил певец.

Он отметил, что у него есть инициативы и программы по молодежной политике.

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