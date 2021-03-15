Исаев просит прокуратуру Саратова проверить аптеку в аварийном здании гостиницы «Россия»

Михаил Исаев возмущен аптекой в разрушающемся здании. Фото из Instagram главы Саратова

Глава Саратова Михаил Исаев возмутился намерением открыть аптеку в здании бывшей гостиницы «Россия».

Об этом глава города написал на своей странице в Instagram.

Он напомнил, что здание, находящееся на пересечении улицы Горького с проспектом Кирова, сейчас является аварийным, там разрушены несущие стены.

- К предпринимателям, взявшим в аренду данное помещение, вопросов не меньше, чем к собственникам: так на что направлена деятельность – лечить или калечить?! – возмутился Исаев.

Он призвал правоохранителей разобраться в ситуации, дать оценку действиям владельцев здания. Администрация Саратова уже направила письмо в прокуратуру.

Глава города просит прокуратуру подключиться к ситуации. Фото из Instagram главы Саратова

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