На некоторых дорогах в Саратовской области установили фонари

На дорогах установили освещение. Фото областного Минтранса

На нескольких участках региональных дорог Саратовской области установили фонари.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, одна из таких дорог — 3,55-километровый участок Южного подхода к аэропорту «Гагарин». Из них в поселок Дубки — 2,15 км. Вторая дорога — 1,7 км автоподъеза к Саратову от трассы Р-228.

- Необходимость искусственного освещения на этих объектах была связана с высокой интенсивностью движения автотранспорта к аэропорту. Кроме того, неоднократно поступали обращения от жителей поселка Дубки, которые просили сделать освещение на дороге, которой они активно пользуются, чтобы избежать аварийных ситуаций в темное время суток, — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства области Алексей Петаев.

Напомним, ранее на этих дорогах прошел ремонт, в том числе капитальный. Работы шли в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным.