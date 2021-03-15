Саратовцам пообещали запроектировать ливневую канализацию в городе

В Саратове продолжится работа по обустройству ливневой канализации.

Как сообщил первый заместитель главы администрации Сергей Грачев, в 2021 году запланировано разработать проекты по строительству ливневой канализации на улице Семенова.

- При проведении мероприятий по ремонту и строительству тротуаров и пешеходных зон в Саратове в первую очередь анализируется волнистый рельеф поверхности, осложненный склонами и ложбинами. В связи с этим водоотведение предусматривает выполнение мероприятий по организации уклона тротуарного полотна от 5% с целью водоотведения вдоль бортового камня в дождеприемные колодцы с перепуском в коллектор или естественным отводом в зеленые зоны, – заявил Сергей Грачев.

Кроме того, в 2021 году предусмотрены мероприятия МУП «Водосток»: монтаж лотков в поселке Агафоновка и на 3-й Нагорной, замена трубопровода на Сокурском тракте, улицах Соколовая и Мамонтова, ремонт дождеприемника щелевого типа по улицам Тархова и Орджоникидзе, монтаж колодцев на проспекте 50 лет Октября

Сергей Грачев отметил, что держит на контроле ситуацию с прочисткой имеющейся ливневой канализации.

Также предприятием в настоящее время ведутся работы по прочистке имеющихся сетей ливневой и дренажной канализации города в преддверии снеготаяния. Данная ситуация находится у меня на личном контроле, — рассказал Сергей Грачев.

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