Саратовцы поделятся своими «Космическими фантазиями»

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В Саратове стартовал онлайн-конкурс «Космические фантазии».

Как сообщили «КП-Саратов» организаторы конкурса, ДК «Россия», он посвящен Дню космонавтики и 60-летию полета Юрия Гагарина в космос.

От участников ждут работ по номинациям: «Литературное творчество», «Художественное слово», «Художественное слово» (авторское стихотворение), «Изобразительное творчество» (рисунок), «Декоративно-прикладное творчество» (макет/ поделка).

Принять участие может любой человек независимо от возраста и места жительства.

Присылать работы можно до 04 апреля 2021 года на электронную почту ГАУК СО «Дворец культуры «Россия»: konkurs.dkrossiya@gmail.com, телефон для справок: 8 (8452) 63–15–37. В теме сообщения на электронную почту необходимо указать: Конкурс «Космические фантазии», ФИО участника.

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