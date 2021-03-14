Из резервного фонда Правительства РФ Саратовской области выделят деньги

Саратовской области из резервного фонда Правительства РФ выделят дотации на поддержку бюджета.

Как сообщается на сайте Правительства, на заседании 11 марта было принято выделить Минфину России ассигновании. От министерства средства поступят в область.

- О выделении Минфину России в 2021 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление бюджету Саратовской области дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации, — о принятом решении говорится на сайте кабмина.

Конкретная сумма не называется.

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