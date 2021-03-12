В Хвалынском, Энгельсском и Советском районах отремонтируют дороги

В Саратовской области отремонтируют дороги по нацпроекту

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства вчера, 11 марта, прошло рабочее совещание с представителями Дирекции транспорта и дорожного хозяйства, главами районов области, подрядчиками.

- В первую очередь министр Алексей Петаев обсудил план реализации инициированного президентом РФ Владимиром Путиным национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Советском, Хвалынском и Энгельсском районах, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного Минтранса.

Планируется, что с наступлением тепла начнется ремонт 5 км дороги Степное — Мечетное — Любимово в Советском районе. Его будет выполнять ООО «Магистраль», которое уже закупило материалы.

Как только позволит погода ООО «Автодорожник» отремонтирует 3,9 км дороги Красный Яр — Ленинское в Энгельсском районе. ООО «Автогрейд» начнет работы на дороге Красный Яр — Усть-Караман.

В Хвалынском районе в рамках нацпроекта отремонтируют 13 км дороги Хвалынск — Ивановка — Алексеевка — автомобильная дорога Р-228. Подрядчиком будет ООО «Автотрасса».

Алексей Петаев порекомендовал компаниям не затягивать сроки покупки ГСМ и инертных материалов, чтобы быть готовыми к паводку. А главам районов он поручил после схода снега промониторить местные дороги и не затягивать работы в рамках содержания, чтобы вовремя обеспечить безопасный проезд.

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