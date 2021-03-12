Бывшего главу Калининского района посадили на 7,5 лет

Вынесен приговор бывшему главе одного из районов Саратовской области и главе администрации населенного пункта.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете области, их признали виновными в получении взятки в крупном размере.

Установлено, что с ноября 2018 по март 2019 года они сговорились, чтобы получить взятку от местного фермера. Глава администрации населенного пункта потребовал от него 550 тыс. рублей за помощь в оформлении в собственность нескольких объектов недвижимости и земельных участков под ними.

Фермер согласился, но позже передумал и обратился в полицию. После этого оперативники УФСБ выявили преступление.

Суд отправил каждого из них в колонию строгого режима на 7,5 лет. Также им на два года запретили занимать должности в органах власти.

Речь идет о главе Калининского района Олеге Мортове.

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