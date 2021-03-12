Председатель избиркома Саратовской области поблагодарила общественных наблюдателей за помощь

Состоялся брифинг общественного штаба

Член Общественной палаты Саратовской области Елена Склярова выступила на брифинге, который прошел 12 марта и был посвящен открытию штаба общественных наблюдателей.

- Я уверена, что с помощью СМИ общественный штаб станет своеобразной открытой площадкой, в которой будут участвовать как журналисты, как общественники, эксперты, представители коммерческих организаций, – сказала Елена Склярова.

Она отметила, что является заместителем генерального директора издательского дома «Волга-Медиа», поэтому журналисты редакций «Комсомольская правда», «Аргументы и Факты», сайта «Новости Саратова» будут освещать как избирательную кампанию, так и работу штаба.

- Хотела бы в свою очередь пригласить представителей СМИ к максимально оперативному, грамотному и открытому информированию жителей региона о деятельности штаба, – сказала Елена Склярова.

Председатель избирательной комиссий Саратовской области Ирина Романова поблагодарила общественных наблюдателей за помощь в работе избирательных комиссий региона.

Романова подчеркнула, что в отличие от общественников, партийные наблюдатели создают иногда напряженную и негативную атмосферу.

- Никакого секрета нет в том, что партии, которые участвуют в политическом процессе готовят к выборам своих наблюдателей. И зачастую они готовят их к агрессии. Наши комиссии на местах работают в стрессе. Ряд наблюдателей от партий часто проявляют к ним агрессивность, выражают недоверие. У всех сегодня есть эти телефоны, камеры, которые все снимают, и атмосфера, которую создают часто партийные наблюдатели, она негативная. А вот общественные наблюдатели как раз достаточно уравновешенные, не обремененные партийными интересами, достаточно хорошо подготовленные, действительно видят объективно, как работает комиссия, и вещают потом через СМИ о правильности тех выборов, которые происходят. Хочу сказать вам спасибо, за то, что вы нам помогаете. Члены комиссий, которые работали с общественными наблюдателями, потом звонили и благодарили за вашу поддержку и помощь, – сказала Романова.

Ранее председатель ОПы Борис Шинчук подчеркнул важность участия общественных наблюдателей в избирательных кампаниях и голосованиях.

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