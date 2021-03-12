Ровно через месяц в Саратовской области откроется Парк покорителей космоса

В Энгельсском районе ровно через месяц, 12 апреля, в День космонавтики откроется Парк покорителей космоса.

Мемориальный комплекс откроется на месте приземления первого космонавта Юрия Гагарина. На центральной площади будут располагаться флаги государств «Большого космического клуба». Прогулочный маршрут «108 минут» будет символизировать орбиту и траекторию полета вокруг земли 12 апреля 1961 года, опишет мемориальную стелу. Он представляет собой прогулочную зону из гранитных плит, на которых будет выгравирована стенограмма сеансов связи Юрия Гагарина с главным штабом «Заря» на космодроме «Байконур».

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К Парку будет ездить общественный транспорт.

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Напомним, Парк строится по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина.

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