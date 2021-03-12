В Саратове выпивка женщины с охранником закончилась поножовщиной

В Саратове напавшего с ножом на собутыльницу мужчину задержали. Фото Никиты Аверьянова из группы «Саратов Life»

В Октябрьском районе Саратова вчера вечером, 11 марта, случилась поножовщина.

Как сообщил Никита Аверьянов в группе «Саратов Life» соцсети «ВКонтакте», охранник в Вольском переулке, 15 к1 нанес несколько ножевых собутыльнице.

Очевидец отмечает, что женщине оказали помощь.

В УМВД России по Саратову сообщили, что вызов к ним поступил в 23:15

- На место выезжали сотрудники полиции. Принято заявление от гражданки 1963 года рождения о причинении телесных повреждений, — отметили в пресс-службе полиции.

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