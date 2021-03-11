Пожилой житель Петровска забил до смерти жену из-за подозрений в изменах

Мужчина забил до смерти супругу Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовской области будут судить 64-летнего жителя Петровска, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью супруге, повлекшем по неосторожности смерть.

- Следствие считает, что преступление произошло с 1 на 2 января. Пьяный мужчина у себя в квартире на улице 25 лет Октября начал подозревать 49-летнюю жену в неверности и множество раз избил ее руками и ногами по телу. Она скончалась, — сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете.

К ним в гости 3 января пришел сын злоумышленника. Он нашел труп и вызвал полицейских.

Эксперты установили, что причиной смерти стала тупая травма головы и грудной клетки.

Свою вину пожилой мужчина признал. Его отправили под стражу, а дело — в суд.

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