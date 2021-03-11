Экс-сотрудника сотовой компании в Саратове осудили за нарушение тайны телефонных переговоров

В Кировском районе Саратова осудили 23-летнего бывшего сотрудника компании сотовой связи за нарушение тайны телефонных переговоров с использованием служебного положения.

- С июля по декабрь 2020 года молодой человек узнал информацию о входящих и исходящих звонках 23 абонентов без их согласия и без разрешения суда. После этого он выгрузил данные для использования в личных целях, — сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете по Саратовской области.

Парня поймали сотрудники регионального УФСБ.

Суд приговорил его к полутора годам условно с испытательным сроком три года.

В СКР отметили, что ранее злоумышленника уже попадал в поле зрения правоохранителей за аналогичное правонарушение, но уже в отношении одного потерпевшего. Суд оштрафовал тогда парня на 60 тыс. рублей.

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