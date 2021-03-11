Из здания бывшей пекарни под Саратовом вынесли имущество

В Саратовском районе полиция задержала подозреваемого в краже.

- В полицию 10 марта поступило сообщение от 37-летней гражданки. По ее словам, с 5 по 10 марта кто-то разбил стекло в здании бывшей пекарни в поселке Дубки и украл оттуда алюминиевые батареи, электропилу, УШМ и 50-метровую переноску, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

Правоохранители задержали двух местных жителей — 27-летний ранее не судимый и 31-летний, отбывавший наказание за умышленное причинение легкого вреда здоровью. У них изъяли похищенное и возбудили уголовное дело.

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