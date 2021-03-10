В Саратове двое мужчин подрались на поминках

В Октябрьском районе Саратова двое мужчин подрались на поминках.

- Трагический контекст и алкоголь явились причиной повышенной эмоциональности. Финалом поминального обеда стало выяснение отношений во дворе на кулаках, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

С заявлением в отдел обратился 31-летний потерпевший, на его 34-летнего знакомого возбудили дело за умышленное причинение телесных повреждений и выписали подписку о невыезде.

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