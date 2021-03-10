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Минобраз Саратовской области: Рабочие профессии — осознанный выбор молодого поколения

Разрабатывается дорожная карта по развитию системы среднего профессионального образования до 2024 года
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Елена Нерозя

Елена Нерозя

Министерство образования Саратовской области разрабатывает дорожную карту по развитию системы среднего профессионального образования до 2024 года.

Как сообщила и. о. министра образования Елена Нерозя на совещании вице-губернатора — председателя правительства области с руководителями органов исполнительной власти, рабочие профессии стали осознанным выбором молодого поколения.

- Основными инструментами управления системой среднего звена являются госпрограмма «Развитие образования в Саратовской области» и федеральный проект «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, — рассказала Нерозя.

В пяти приоритетных направлениях: обновление содержания, формирование нового ландшафта сети профорганизаций, целевая поддержка и повышение финансовой устойчивости колледжей, повышение квалификации работников системы СПО и развитие культуры профессиональных соревнований.

Сейчас в области работают 51 колледж и техникум и 19 структурных подразделений вузов.

В рамках нацпроекта «Образование» появилось 19 мастерских в шести учреждениях Саратовской области. В 2021 году откроется еще восемь по компетенциям «Строительство» и «Обслуживание транспорта и логистика».

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